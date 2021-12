“Se ci saranno delle restrizioni, dovranno riguardare solo quelli che non sono vaccinati, cioè gli egoisti”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, a Tgcom24, durante Fatti e Misfatti di Paolo Liguori. “Chi non vuole vaccinarsi – continua il ministro – dovrà fare casa-lavoro. Quindi niente cinema, teatro, sci, albergo, ristorante… Perché metterebbe in pericolo gli altri. Chi invece è vaccinato – la semplifico molto – ha il via libera a tutto, perché ha fatto una scelta di responsabilità e non di egoismo”.

“È un venir meno alla Costituzione? Tutt’altro”, sostiene Brunetta, che spiega: “La scelta di vaccinarsi, difendendo sé stessi dentro una comunità, è la migliore scelta di libertà . E, tra l’altro, fa funzionare anche l’economia. È un ragionamento di buon senso che dice ai non vaccinati: ‘tenetevi le vostre opinioni, ma non potete mettere a rischio gli altri. Quindi casa, tampone per il lavoro e poi state a casa, tranquillamente, a guardare la televisione ‘”.