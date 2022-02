Liguori a Che Tempo Che Fa: “Abbiamo fondato Riformista Tv per sensibilizzare le persone su temi come il carcere e la giustizia”

Il direttore Paolo Liguori ha rilasciato alcune dichiarazioni su giustizia e carceri in diretta a “Che Tempo Che Fa”, su Rai 3:

“Io sono un sostenitore di Antigone fin dalla sua nascita per un problema drammatico. Chiarite le cifre legate al carcere – oltre mille persone innocenti in cella, suicidi in continuo aumento e 25mila persone in attesa di giudizio – alle persone non gliene frega nulla del carcere sino a che non si ritrovano in carcere. Il motivo per cui con Piero Sansonetti abbiamo deciso di fondare una nuova web tv che si chiamerà Riformista Tv è proprio per cambiare questa mentalità disinteressata delle persone” – ha dichiarato Liguori per poi proseguire il suo ragionamento con Fazio – “Io lo so che ti stai prendendo un bel peso a parlare di carcere in questo modo in una trasmissione popolare perché la gente storce il naso”.

