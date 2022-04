Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, è intervenuto in merito a quanto accaduto a Bucha e alle reazioni dell’Occidente. “Ieri ho sentito dire che bisogna processare Putin come criminale di guerra. Ora io voglio raccontare ai più giovani e anche a quelli che fanno finta di non ricordare, perché i giornali dovrebbero avere la memoria storica, che cosa è stato My Lai. Sto parlando della guerra del Vietnam, sto parlando degli anni ’66, ’67, ’68. Lì non c’erano le bombe a grappolo, c’era il napalm, cioè bombe con la benzina che distruggevano interi villaggi e intere popolazioni. All’epoca non fu mai detto che Johnson era un criminale di guerra, o che bisognava processare il presidente degli Stati Uniti”.