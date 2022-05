Giuseppe Conte a Tgcom24: “Draghi spieghi in Parlamento i suoi obiettivi sulla guerra in Ucraina”

“Sono molto amareggiato per le critiche di Draghi al superbonus edilizio”. Lo ha detto a Tgcom24 il leader del M5s Giuseppe Conte aggiungendo: “Il premier chiarisca”. Conte ha poi continuato: “Vorrei ricordare al presidente del Consiglio – ha aggiunto – che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha inserito la misura del superbonus tra quelle fondamentali per l’efficientamento energetico. Con interventi come le comunità energetiche possiamo realizzare una vera transizione energetica”.

Parlando della situazione internazionale Conte ha quindi sottolineato che “sarebbe molto grave se Draghi non rispondesse alla nostra richiesta di venire in Parlamento a spiegare le posizioni e gli obiettivi del governo sulla guerra in Ucraina. Rischiamo una recessione fortissima per le conseguenze legate all’aggressione russa. Per questo vogliamo che l’Italia sia in prima fila sul fronte internazionale, con un chiaro indirizzo politico. E il premier deve venirci a dire quale sarà l’impegno del nostro Paese con i partner mondiali”.