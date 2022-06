“È la fine Piero, ma forse anche l’inizio. I 5s sono arrivati al capolinea e si spaccheranno su una questione diventata dirimente perché non è la guerra o le armi ma il loro ruolo in Parlamento: dove devono stare e con chi devono stare. Conte dice state fermi, siamo con la maggioranza e con Draghi però lo contestiamo. Di Maio dice stiamo con Draghi nel progetto generale atlantista ed europeo. Si spaccano perché è necessario per Di Maio fondare un nuovo gruppo alla Camera e al Senato che raccolga tutti coloro che sono andati via in questi ultimi anni per fare una piattaforma per sopravvivere alle prossime elezioni”.

