Dybala alla Roma, Liguori: “Giallorossi pazzi di Joya”

Il direttore editoriale de Il Riformista Tv analizza il colpo di mercato messo a segno dalla squadra allenata da Mourinho.

“A forza di dire mai na gioia a Roma adesso e arrivata la Joya. Dybala a Roma è qualcosa che farà discutere e già fa discutere tutti perché è veramente una gioia per tutti, è quello che Roma aspettava. L’anno scorso Mourinho ha rimesso in piedi lo spirito di una squadra. E poi assieme a Gianpaolo hanno vinto una coppa e hanno messo in piedi una squadra. Ma per essere una buona squadra e poi magari una grande squadra, c’è bisogno sempre di una grande star. Roma è abituata ad avere una grande star, ha avuto Totti, poi ha avuto De Rossi. Prima, negli anni precedenti aveva avuto Falcao, aveva avuto e Di Bartolomei, in parte romani, in parte stranieri. Ma erano comunque i nuovi re di Roma. Roma ha bisogno di passione, di entusiasmo. Mourinho l’ha ridato, Dybala è la ciliegina su questa torta romana”

