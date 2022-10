“Gli imprenditori respingono la proposta della flat tax e affermano di non potersi permettere queste tasse, ma in questi mesi non li abbiamo mai sentiti dire che non possiamo permetterci una guerra come questa. Inutile parlare delle conseguenze se non andiamo alla causa”. Questo il commento del direttore Paolo Liguori, che aggiunge: “Le ultime dichiarazioni di Zelensky non rappresentano i popoli europei”.