“Berlusconi ha salvato il centrodestra, l’unità del centrodestra e l’ha fatto in modo elegante, l’ha fatto facendo un sacrificio enorme da un certo punto di vista, perché questa richiesta di andare a baciare la pantofola della regina in Via della Scrofa è sembrata a tanti eccessiva. Berlusconi non ha detto una parola, ha spiegato che c’erano stati degli equivoci con la Meloni, ma tutti hanno capito che l’equivoco è stata l’imposizione di quel viaggio, che sembrava un’umiliazione, sembrava voler dire “guardate chi comanda nel centrodestra”, ma è inutile fare queste cose quando chi conta nel centrodestra si sa benissimo: chi l’ha fondato e chi lo tiene in piedi facendo dei sacrifici, come Silvio Berlusconi”.

Clicca qui per guardare l’intervento completo del direttore Paolo Liguori