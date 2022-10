Governo, Liguori: “L’intesa del centrodestra è stata rispettata, Giorgia Meloni sarà la prima presidente del Consiglio donna”

“È partito il nuovo governo ed è un governo a guida di Giorgia Meloni, cioè a guida femminile, e questa è la prima volta nella storia d’Italia. Un fatto da sottolineare al di sopra di ogni altra cosa, il governo è partito esattamente come si diceva che sarebbe successo. Tutte le polemiche di questi giorni non sono servite ad altro che a far innervosire il clima e a far credere ai lettori che tutto era sull’orlo di un precipizio. Questa mattina si è capito subito con i tre schierati: Meloni, Berlusconi e Salvini, che sull’orlo del precipizio ci sono solo le aspettative di quelli che o per l’opposizione o per i grandi giornali auspicavano che questo governo non si formasse. Il governo di Giorgia Meloni va avanti. Buon viaggio al governo, buon viaggio ai suoi ministri. Auguri a Giorgia Meloni, che l’Italia la cambi lei”.