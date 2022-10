“Quella che ancora oggi stiamo vivendo è stata dichiarata una pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la sua fine avverrà solo quando il Covid sparirà in tutto il mondo. Non è che se Boris Johnson propone la strategia dell’immunità di gregge allora vuol dire che ogni Paese può fare come gli pare”. Così il direttore editoriale di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta a “Stasera Italia” le misure Covid che potrebbero cambiare con il nuovo governo. “Io ho fatto la quarta dose e anche la richiesta per il vaccino antinfluenzale perché la pandemia è in atto ancora in tutto il mondo. Quello che ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è vero: la pandemia c’è ancora e serve responsabilità”.

Per Liguori, come per l’infettivologo Matteo Bassetti, nei luoghi di cura è ancora necessario indossare la mascherina, in altre situazioni invece questa misura può essere attenuata. E sulla possibile decisione da parte del Parlamento di avvalersi di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia il direttore editoriale di Tgcom24 aggiunge: “È una scelta sacrosanta. È importante capire dove abbiamo sbagliato”.