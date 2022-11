Liguori: “Erdogan pronto a invadere la Siria con il benestare della Nato. Chi è ora l’aggredito e chi l’aggressore?”

“Ho messo la fascia d’ordinanza, “One Love”, quella proibita dal Qatar. Ma io non tengo conto delle proibizioni del Qatar, perché l’Italia vota per la “Russia stato terrorista”, ma il Qatar è stato terrorista per anni e finanzia terroristi in tutto il mondo. Permettono che si facciano delle leggi su come devono presentarsi in campo i capitani di tutto il mondo e se non rispettano gli ordini vengono squalificati. E la Fifa? La Fifa si subordina, la Fifa acconsente.

Il Qatar è uno stato autoritario che ha finanziato i terroristi, ma tanto che gli importa, noi ce l’abbiamo solo con la Russia e non ci accorgiamo che la Turchia sta per invadere la Siria con la scusa dei curdi e con il beneplacito della Nato.

“La Nato, è un’organizzazione di difesa, ma quando viene usata dalla Turchia è un’organizzazione militare aggressiva. Ci sono due pesi due misure: ma chi ci crede più a questo diritto internazionale? A questa patria dei valori mondiali, chi ci crede a questo campionato del Qatar, che è stato fatto a suon di dollari nel mondo imbrogliando l’intera rete dei campionati nazionali”.

