Paolo Liguori: “I Padri Costituenti italiani erano tutti antifascisti”

A “Stasera Italia” Paolo Liguori risponde alla recente dichiarazione del presidente del Senato Ignazio La Russa che, in un scambio di battute con un giornalista di Repubblica, ha detto che “nella Costituzione non c’è alcun riferimento all’antifascismo”.

“La Russa ha scelto una deriva esagerata. Una cosa è vera: i Padri costituenti italiani erano tutti antifascisti e su questo penso siamo tutti d’accordo” ha commentato il direttore editoriale di Tgcom24 rivolgendosi agli ospiti in studio Piero Sansonetti e Giampiero Mughini.

“C’erano democristiani e cattolici ed erano tutti antifascisti. I comunisti sono stati al centro della resistenza antifascista così come è vero, e in questi tempi non va molto di moda dirlo, che Hitler e il nazismo sono stati battuti dall’armata rossa. Può stare antipatico Stalin ma questa è la verità. Noi abbiamo manifestato tutti per Jan Palach, considerato un pericoloso anticomunista, che si diede fuoco denunciando la mancanza di libertà” ha concluso Paolo Liguori in risposta a Giampiero Mughini ospite nello studio del programma di Rete 4.