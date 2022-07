“Qui non abbiamo a che fare con degli scenari, qui abbiamo a che fare con degli uomini – esordisce il direttore Paolo Liguori, nell’analisi fatta il giorno dopo le dimissioni del presidente del Consiglio – Il primo protagonista sulla scena è Mario Draghi, che ieri di fronte a quel circo messo in piedi per tutta la settimana si è comportato da uomo serio, un galantuomo di grandissima dignità. Aveva accettato di fare un Governo di larga unità, che aveva una caratteristica inedita in Italia. Ma quando i 5 Stelle, la principale forza presente in Parlamento è uscita dall’aula e non ha votato, Draghi ha detto che era finita. E lo ha riferito anche al Presidente della Repubblica, Mattarella”.

Quindi prosegue: “Ancora una volta si è dimostrato, come serietà, una riserva della Repubblica. Però è un jolly che abbiamo perso, sacrificato, perché quando fu incaricato dicevamo che sarebbe stata l’ultima carta possibile, noi l’abbiamo giocata e ha detto che non funziona neppure questa”.