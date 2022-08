Taglio dei parlamentari, Liguori: “La strage dei colpevoli”

“Durante questi giorni, prima della costituzione delle liste, i partiti hanno discusso ed è venuta fuori una bagarre enorme per gli esclusi dalle liste: si scopre, infatti, che sono molti gli esclusi. Questo parlamento è quello che ci ha portato a votare un referendum per diminuire di un terzo (di 300 persone) il numero dei parlamentari. Ci hanno portato in maniera incosciente, sulla spinta formidabile dei 5Stelle, che ora vengono decimati da queste elezioni – stanno lottando per portare 15 persone in parlamento, prima erano decine – e dice ‘Tagliamo’. Ma non se ne sono mai assunti la responsabilità: non si sono mai assunti la responsabilità di rifare una legge elettorale, di rifare i collegi. Abbiamo scoperto, oggi, che la Cirinnà – che ha avuto varie traversie quest’estate compreso i soldi nella cuccia del cane – si lamenta, dice: “Mi hanno dato uno schiaffo”. E poi aggiunge: “Pensate che c’è un collegio a Roma dove ci sono 800mila elettori. E che non lo sapevate che tagliando i parlamentari senza rifare i collegi alcuni sarebbero diventati enormi? Queste cose, al tempo, furono dette, sono state scritte. Adesso alcuni dicono “Ah è toccato a me, è stata una sfortuna incredibile” “.

