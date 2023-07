“La Carta Giovani ha un anno di vita, la stiamo rilanciando per fare in modo che diventi uno strumento utile per i ragazzi dai 18 ai 35 anni. Ci sono state tantissime iscrizioni in questi 12 mesi, circa 2milioni 700mila. Il suo scopo è quello di aiutare i giovani a vivere meglio”, così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani ospite a Tgcom24. “Non è solo un problema di scontistica – precisa – ma vuole aiutare i giovani ad avere maggiori opportunità”.