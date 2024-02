Liguori: “Caro Sansonetti, su Verdini…”

“Denis Verdini, un uomo di 72 anni rischia di restare in carcere per otto anni perché è andato tre volte a cena fuori, nel ristorante del figlio Tommaso, a Roma. Ma era stato autorizzato ad abitare dal figlio Tommaso dai giudici di sorveglianza per andare dal dentista. Ed ecco qui il cavillo: eri autorizzato per il dentista, ma non per andare a cena fuori. Ma se vai a casa del figlio e il figlio possiede un ristorante, ti porta a cena nel suo ristorante”. Con queste parole il direttore editoriale di Tgcom24, Paolo Liguori, interviene sulla revoca dei domiciliari all’ex senatore Denis Verdini, sul quale si era espresso anche Piero Sansonetti. Ma non è tutto, perché il direttore Liguori si sofferma anche su un’altra questione.