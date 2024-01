Roma, Liguori: “Mourinho non digeribile dal sistema calcio Italia”

In diretta su Tgcom24, il direttore editoriale Paolo Liguori ha commentato l’esonero di Mourinho. “È sorprendente per il modo, perché la Roma in questo momento non ha una direzione tecnica. Il direttore sportivo Tiago Pinto ha già annunciato le dimissioni per fine gennaio e ancora non c’è il nome del suo sostituto. Inoltre, al momento, non è stato fatto il nome di un allenatore che sostituirà Mourinho. Questo apre una voragine nella Roma”, ha detto.

“Mourinho è stato esonerato con questa fretta perché era indigesto, non digeribile dal sistema calcio Italia”, ha sottolineato Liguori.