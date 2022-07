Liguori: “Totti e Ilary erano la nostra famiglia reale, pensiamo al buono che c’è stato in questi 20 anni”

Paolo Liguori a “Fatela Finita”: “Questi due giovani hanno passato 20 anni di amore vero, hanno avuto tre figli bellissimi e io penso al bello che c’è stato, non al brutto che eventualmente ci può essere adesso per una separazione. C’è gente che non li ha avuti 20 anni di amore, c’è gente che non ha mai avuto neanche 20 giorni di amore così. E’ una separazione che ci tocca così tanto perché per fortuna nostra noi non abbiamo una famiglia reale”.

